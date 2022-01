Felipe Banguero: "Quisiera haber salido de otra manera de Millonarios"

"Sorprendido obviamente por las decisiones que tomaba el profe en cuanto a mí, pero siempre respetando y aceptando que esa es la carrera de nosotros y estamos supeditados a lo que quiera en ese momento el profesor", le dijo Felipe Banguero a El Vbar. El defensa antioqueño en 2022 jugará con el Once Caldas.

Banguero ganó el Finalización 2017 y la Superliga 2018 con Millonarios siendo titular. "En su momento no me tuvo en cuenta, él tendrá sus razones, pero la satisfacción mía y la tranquilidad es que siempre me entrené como debía hacerlo", agregó el jugador.

Ahora Banguero estará bajo las órdenes de Diego Corredor en Manizales. "Nunca logré entender la no continuidad tan marcada, por eso tomo la decisión de finalizar mi ciclo en Millonarios. Once Caldas quería que yo viniera antes, pero por la parte contractual no se podía y a Dios gracias antes de finalizar el año ya estábamos arreglando en el Once Caldas".

Le puede interesar

Felipe Banguero llegó a Bogotá en 2017 proveniente del Cali: "no me fui aburrido de Millonarios por lo que logré porque fueron dos títulos y muchos partidos en una institución grande. Uno como jugador cuando se acerca al final de un ciclo quiere que sea de la mejor manera, pero bueno son cosas del fútbol. En los 5 años que estuve nunca fui suplente, solamente con el profesor Gamero".

Por último, dijo Banguero: "sí quisiera haber salido de otra manera, porque me convertí en un jugador importante y pieza clave. Millonarios queda atrás, me quedó con la satisfacción de salir por la puerta grande porque en los momentos que actué lo hice de muy buena manera. Me voy contento, aunque me hubiera gustado que mi última etapa hubiera sido con más minutos".