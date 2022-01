Iván René Valenciano: "Junior no me dio nada a mí, no estoy agradecido"

Iván René Valenciano, máximo goleador histórico del Junior y columnista de El VBar Caracol, aseguró no estar agradecido con el cuadro barranquillero, dado que él les dio al equipo tal y como ellos le dieron a él. El 'Bombardero' contó una anecdota de algo que le sucedió cuando militaba como futbolista profesional.

"Mucha gente me crítica cuando yo hablo mal de Junior y digo que Junior juega mal y me dicen 'Junior te dio todo', no, Junior no me dio nada a mí; Junior me vendió a mí, en una vez en 4'800.000 dólares y después en tres millones y medio, uno al Atalanta y otro en el Veracruz, y yo fui goleador del Junior, y le di todo al Junior, pero nunca me llamaron ninguno de los Char", comentó en la emisión del programa.

Y reveló, contando algo que le sucedió durante su paso por el fútbol profesional:"había que pagar un préstamo al Morelia de 25 mil dólares, cada tres meses para yo estar en Junior y el 'Zurdo' López le dijo a los Char, a 'Toño', 'no paguen esos 25.000 dólares porque yo tengo a Henry Vásquez y es más goleador que Valenciano', y me cortaron el contrato, y tuve que quedarme dos, tres meses, sin jugar".

"Me fue al Medellín, estoy muy agradecido con Julio Comesaña y con don Rodrigo Tamayo que fueron los que me dieron la mano en ese momento, tres meses me mantuvieron a mí sin poder jugar", concluyó al respecto.

"¿Por qué tengo que estar agradecido con Junior?, no, no estoy agradecido, les di como ellos también", añadió.

"Cuando un club te da la oportunidad y puedes quedar libre, me parece que deberías ser agradecido porque te dieron la oportunidad, a mí no, yo llegué a Junior y comencé a marcar goles de entrada y soy su goleador en toda la historia, por eso digo ¿agradecido con Junior?, no, no estoy agradecido con Junior, me dieron como yo les dí, hasta ahí", cerró.