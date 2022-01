Mario Hernández aclaró polémico mensaje en Twitter

El empresario, Mario Hernández habló en entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre su polémico trino en Twitter, en el que propuso que todas las personas debían llevar al menos 20 personas el día de las elecciones.

Asimismo, la controversia creció al revelar que votará por las listas del Centro Democrático.

"Cada uno de nosotros tenemos la obligación de construir un mejor país", aseguró el empresario.

Resaltó que él no ha coaccionado a sus empleados a votar por un candidato: "Yo solo les digo que voten por quien quiera, pero que tenemos un deber. Lo que yo hago es promocionar la democracia", aseguró.

"Yo no puedo intervenir en las decisiones de los demás, no estoy obligando a nadie. Mis empleados saben que entre todos debemos ayudar a Colombia a ser un mejor país. Yo solo dije porque y por quién voy a votar", dijo.

Hernández explicó que: "No puedo negar lo que hizo Uribe, mejoró la seguridad y las carreteras, solo queremos ver lo malo" y aseveró que no está de acuerdo con las ideas de Gustavo Petro: "Yo veo lo programas de todos los políticos, yo no veo que lo de Petro tenga concordancia con mejorar un país y generar empleo. Yo llevo muchos años construyendo país, construyendo empleos. Eso es lo que quiero seguir haciendo".