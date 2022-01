Para lograr la revocatoria de Quintero deben salir a votar 314.732 personas

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Andrés Rodríguez, vocero del Comité promotor de la revocatoria de Daniel Quintero, sobre el visto bueno de la Registraduría a las firmas que se han recolectado para el proceso de revocatoria.

Le puede interesar:

“Estamos muy contentos con la decisión en donde se ratifica nuevamente la Registraduría con el número de firmas y estamos dispuestos a que nos llamen a elecciones. Este es en el punto en donde debemos comenzar a preparar a la ciudadanía para que vote, que creo es la tarea más complicada”, afirmó Rodríguez.

Asimismo, señaló el vocero sobre las fechas de votación que “según la Registraduría, deben informar pronto al gobernador que quedó en firme la revocatoria y él debe ser el que fije la fecha. Yo calculo que entre esta semana y la otra le están informando al gobernador, porque también necesitamos que el Consejo Electoral avale el presupuesto. De esta manera, se puede hacer el llamado a elecciones. Una vez la Registraduría le comunique, él tiene máximo dos meses para llamar a elecciones”.

En relación con la impugnación del alcalde y la negación del acceso a las firmas para que su grupo de grafólogos revisara, aclaró que “eso por ley no se puede hacer, porque no hay una ley que permita acceder a los originales. Se puede tener un acceso a las firmas, pero digital. Ellos dicen que los grafólogos encontraron 35.000 firmas más, pero yo estoy seguro de que eso no es así.”

“Por ley tienen que salir el 40% de los votos válidos que salieron en las últimas elecciones. Eso nos da 314.732 personas que deben salir a votar y la mitad más uno tiene que decir que sí quiere revocar a Daniel Quintero, pero tenemos que lograr el umbral, esto realmente es lo difícil porque hay que movilizar a la gente”.