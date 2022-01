Vásquez se queda en Cali: "Mi fútbol puede llegar más lejos que a Arabia"

Jhon Vásquez, extremo cartagenero del Deportivo Cali, aseguró en diálogo con El VBar Caracol que rechazó la oferta de jugar en Arabia Saudita y que buscará, a través de la Copa Libertadores, poder llegar a una Liga mucho más competitiva y reconocida.

"Se tomó la decisión de quedarme seis meses en el Deportivo Cali y esperar la Copa Libertadores", comentó sobre su continuidad en el vigente campeón del fútbol colombiano.

Al respecto añadió: "tomé la decisión de consultarlo muy bien con mi familia, mi esposa y se tomó la decisión de continuar seis meses más en el Cali, tratar de hacer una excelente Copa Libertadores, aún pienso que mi fútbol puede llegar más lejos que el de Arabia".

Vásquez aseguró que estuvo muy cerca de irse: "la oferta fue real, el Cali ya había mandado todos los documentos, la documentación estaba lista, el Cali había aceptado la ofertado, nada más estaban esperando el contrato que me llegara para el Deportivo Cali enviar el convenio".

"Había una buena oferta económica en lo personal, en su momento me dejé llevar por eso y no lo consulté con nadie, ya después con la cabeza más fría lo consulté con mi familia. La idea es hacer una excelente Copa Libertadores para ver si se me abren las puertas en Europa, en la MLS o en México", agregó al respeto.

Mientras que sobre el reto de afrontar la fase de grupos del certamen continental, comentó: "nosotros vamos fuerte, nosotros estamos creyendo en nosotros mismos, sabemos que podemos hacer una excelente Copa Libertadores".

Finalmente, del técnico Rafael Dudamel, explicó :"el profe llegó con su metodología, trabaja la parte mental fuerte, yo creo que el grupo tomó bien ese tema, nos fortalecimos, seguimos trabajando fuerte, se dio frutos a los trabajos del profe".