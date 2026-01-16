Charlie Cruz presenta “Ella No Tiene La Culpa”, el artista visitará Colombia

Este estreno marca una etapa renovada para un artista cuya carrera se consolidó mucho antes de la era del streaming, cuando la salsa romántica dominaba la radio, las ventas físicas y los escenarios internacionales.

Con éxitos que hoy forman parte del repertorio esencial del género, como “Amarte es un Problema”, “Labios de Púrpura”, “Bombón de Azúcar” y “Grita Conmigo”, Charlie Cruz ha construido un legado que trasciende generaciones. Aunque acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, su verdadera fuerza proviene de décadas de conexión directa con el público y de una presencia artística que ha sabido mantenerse vigente en distintos momentos de la industria.

La composición reúne a un equipo de autores de alto prestigio: Héctor Marcano, Melissa Castejón, Luis Leal (Voz Veis), Andy Blue, el compositor y productor ganador del Latin Grammy Pablo Rodríguez, y el triple ganador del Latin Grammy Carlos Almarza, quien además trabajó junto a Rodríguez en la producción musical y los arreglos.

El sencillo también destaca por la participación de músicos de primer nivel internacional, incluyendo al virtuoso trompetista Yturvides Vilchez y a integrantes del equipo musical de Juan Luis Guerra y 4.40, como Juan B. De la Cruz.

En esta nueva fase profesional, Charlie Cruz se une a Gogo Music, compañía liderada por el experimentado manager Jorge “Gogo” Guadalupe, figura clave en el desarrollo de la música tropical y responsable de impulsar la carrera de artistas como Alex Bueno, Eddy Herrera, Quinito Méndez, Víctor Manuelle, Puerto Rican Power, Luis Vargas, Monchy & Alexandra, La Máquina, Zafra Negra y muchos otros referentes del género. Esta alianza estratégica busca fortalecer la presencia del artista en mercados tradicionales y emergentes, consolidando su vigencia en un panorama musical que continúa evolucionando.