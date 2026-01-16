Rubén Alegría, la nueva joya del pop español visita Cartagena

Esto ha permitido ganar terreno y tener un notable reconocimiento y aceptación en México, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia, entre otros países.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Miradas que hablan es el reciente lanzamiento de Rubén Alegría, el artista a seguir en este nuevo año presenta una canción con un estilo fresco y arreglos geniales que logran definir mucho más la identidad artística de este español, nacido en un humilde pueblo de Toledo donde descubrió toda su capacidad musical desde niño imitando dentro de un grupo de playback artistas de diferentes géneros, donde fue perfeccionando poco a poco su talento llegando a considerar la música como su principal motor en la vida.

Con varios años impulsando su carrera en su país, el artista empezó un recorrido exitoso creando música y llegando a escenarios en el continente americano, desde su primer sencillo para Latinoamérica grabado en Miami titulado “Porque la extraño”, del compositor Alejandro Jaén con un videoclip que marcaría el comienzo de una carrera en ascenso en un mercado que lo acogió de gran manera con canciones que han dado claridad de su proyecto, “Recuerdos”, una inspiración del artista basada en la pérdida de su abuela, “Corazón tatuado” y temas más actuales como “en su repertorio como; Ya ves” y “Jugando al amor” quienes representan su marca definida como una de las figuras del pop español con mayor proyección.