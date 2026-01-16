Políticos cuestionan el alza en pasajes de TransMilenio y transporte público

Tras el reciente incremento en el costo del pasaje de TransMilenio y otros servicios de transporte público ha desatado un intenso debate político en Bogotá y en distintos sectores del país.

A partir del 14 de enero, la tarifa del sistema integrado en la capital pasó a 3.550 pesos por viaje, lo que representa un aumento cercano al 11% respecto al año anterior.

Por estos ajustes al aumento del salario mínimo y a los costos operativos del transporte público, ha generado cuestionamientos desde diferentes corrientes políticas, donde han advertido que el alza golpea el bolsillo de los ciudadanos.

Entre esas críticas, esta la de la representante Katherine Miranda quien asegura que el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro tiene efectos sobre los costos del transporte público.

Entre otras reacciones esta la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien en su cuenta de X, sugiere al alcalde de Bogotá. Carlos Fernando Galán hacer una reunión para tratar el tema del alza de las tarifas de pasaje del TransMilenio.

“Por eso es importante revisar el impacto real de los distintos factores dentro de la estructura de costos. Dispuesta a una conversación de fondo”, dijo la ministra.

De los 35 mil trabajadores del transporte público en Bogotá, sólo 12 mil ganan el mínimo, es decir el 34,5% no el 87% que Carlos Fernando Galán dice está determinado por el salario mínimo, hoy vital. Entonces por eso es importante revisar el impacto real de los distintos factores dentro

José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá por el partido del Pacto Histórico, puno una demanda, donde asegura que el “incremento de $350 pesos en el pasaje de Transmilenio” se concentró por el aumento salarial.

“He decidido demandar el decreto 007/26, mediante el cual, el alcalde Carlos F. Galán fija un incremento de $350 pesos en el pasaje de Transmilenio. Porque a todas luces, su estudio técnico es insuficiente, dado que su estudio se concentró exclusivamente en el componente del factor salarial, omitiendo los otros seis factores. Como por ejemplo: la eficiencia operativa, gestión contractual y estrategias de aumento de la demanda, entre otros”, dijo el concejal.

He decidido demandar el decreto 007/26, mediante el cual, el alcalde Carlos F. Galán fija un incremento de $350 pesos en el pasaje de Transmilenio. Porque a todas luces, su estudio técnico es insuficiente, dado que su estudio se concentró exclusivamente en el componente del factor

El representante a la Cámara Juan Carlos Wills calificó el incremento como “una irresponsabilidad absoluta”, señalando que la subida en el costo de los pasajes impactará el presupuesto familiar.

Y usted ¿qué piensa del aumento de 350 pesos que se le hizo a la tarifa de TransMilenio? Carlos Fernando Galán Alcalde este aumento significa en los colombianos un pago de un poco más de 160.000 pesos mensuales por un servicio que sigue igual o peor.

Finalmente, las alzas de hasta 400 pesos en pasajes del transporte público se han registrado en otras ciudades del país, lo que ha generado quejas entre los usuarios por los efectos acumulativos sobre sus finanzas personales.