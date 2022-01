Testigos del caso de joven atacado con destornillador hablaron con Fiscalía

En entrevista en 6AM Hoy por hoy habló Luz Janeth Sánchez, madre de Jonathan Alexánder Tacuma joven que fue atacado por uno de sus vecinos con un destornillador, sobre la situación actual del caso.

Le puede interesar:

"Es muy duro lo que estamos viviendo, porque no es justo que una persona culta, honesta y todo un caballero se vaya y pierda la vida por una persona indulgente", mencionó Sánchez.

Asimismo, indicó que "no sabemos porqué lo atacó. De hecho, hay muchas pruebas de que esa persona tenía muchos conflictos. Lo han visto agrediendo a otras personas y a su perrito."

De igual manera, la madre afirmó que el victimario "se ensañó miserablemente con él, mi hijo ni siquiera lo saludaba. Yo todavía no entiendo, no he salido del choque y me duele muchísimo, siento que mi alma y mi corazón se están saliendo porque no aguanto tanto dolor".

Por otro lado, insistió que "no sé que pasa con las autoridades, porque también están quietas, no se han movido. Ese día me dijeron que lo iban a capturar. Todavía ese sujeto está suelto en las calles. Ni la Fiscalía, ni otros medios se han movido. Por eso quiero que todo salga a la luz, todo es muy cruel."

Finalmente, mencionó que "hay testigos y ellos ya fueron a la Fiscalía a dar su versión. Nos contaron que el papá del atacante fue a excusarlo diciendo que tenía problemas mentales".

El joven falleció en horas de la mañana este martes 4 de enero tras ser diagnosticado con muerte cerebral.