"Mandaderos de la Alcaldía habrían demorado el POT para decretarlo"

Enrique Peñalosa habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el POT, que finalmente fue firmado por decreto por Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá.

"Me parece más allá de irrespeto, como lo dijo, es que el POT tiene unos problemas muy graves para la vida de los ciudadanos. Parecen que no se dan cuenta de lo grave para su vida. Por ejemplo, los que sufren con los trancones al norte de Bogotá se van a agravar más y más, porque el POT expulsa a cientos de miles a otros municipios", contó el exalcalde.

Adicional a esto, Peñalosa explicó que esto afectará gravemente al calentamiento global, la vida de las personas y los trancones en la capital.

"Ella decidió eliminar esa autopista longitudinal, que ya habíamos comprado terrenos. Esto va a afectar la vida, bienestar y trancones, también la contaminación. Hace que haya menos inversiones y turismo", explicó.

Y agregó: "Esto es un proceso que toma tiempo para consensos, pero hay puntos que son muy graves y la gente no los tiene claros. El hecho que se demore lograr el censo en el Concejo, me parece que es bonito y muestra que hay una democracia en funcionamiento".

Peñalosa también mencionó que se expulsarían a cerca de 800 mil viviendas, que tendrían que irse a municipios aledaños a Bogotá, como ha pasado con Soacha.

"En la medida que la gente viva más lejos ocupa más espacio vial y hay más trancones. Se dice que con este POT se van a hacer máximo 300 mil viviendas y se van a expulsar cerca de 800 mil, con personas de menores recursos. Es imposible tener transporte masivo a zonas alejadas", dijo.

Finalmente, dejó una grave denuncia, en la que mencionó que mandatarios de la Alcaldía habrían demorado el POT en el Concejo de Bogotá para poder firmarlo por decreto.

"Lo que quedó claro en el POT no es viable. Yo no sé finalmente cuál fue la versión final, que era la que defendía el Consejo. Hay cosas en las que no se pueden hacer cambios. Hubo mandaderos del Gobierno, de la misma Alcaldía, que querían demorar el proceso para que el Concejo pudiera negarlo y así poder expedirlo por decreto, pero no tengo pruebas de eso", finalizó.