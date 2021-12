“Invito a Petro a usar esos millones de consulta para jóvenes con Icetex”

Rodolfo Hernández, candidato presidencial a 2022, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre su campaña y criticó con dureza a Gustavo Petro y la Coalición Esperanza.

"Están nerviosos y preocupados, quieren ganar popularidad mientras yo me engancho en una polémica con ellos y los voy a dejar 'mamando'. Si lucho o no más que Petro contra la corrupción lo deben decir los colombianos. Él tiene derecho a tener nervios y comerse las uñas", empezó contando.

Y agregó: "La presidencia es que me entreguen la chequera del país. La gente piensa que el presidente es para nombrar zánganos. No, es para no robarse la plata y no hacer rosca de amigos, es para manejar la plata del país. El sentido del voto es ese, respetar a los colombianos y yo, modestia aparte, sé sumar y restar; sé administrar y tengo ejemplos, me ha pasado en la vida. Nunca he tenido contratos municipales, ni departamentales. Vamos muy bien en lo particular. Vamos tan bien que le voy a dedicar el último envión de mi vida a salvar a los colombianos de esta mafia de políticos atracadores y ladrones, que dicen mentiras y prometen lo que nunca han cumplido: dejar de robar".

Por otro lado, lanzó pullas a la Coalición Esperanza y Experiencia, mencionando que son "casas politiqueras".

"Eso simplemente son casas politiqueras con diferentes nombres que se amontonan para ver si son capaces de derrotar la ciudadanía que yo represento", contó.

Por otro lado, Rodolfo Hernández habló de una polémica por 'promesas de casas' en su campaña para la Alcaldía de Bucaramanga.

"Yo me comprometí a comprarle un lote y entregarlos urbanizados, no regalados, sino que invirtieran en los costos. Cuando me entregaron en la Alcaldía me falsearon el acta de entrega. Luego me dijeron que había plata y se robaron todo. Cuando yo vi eso me tocó hacer gestiones para legalizar el lote y venderlo; solo hasta la semana pasada salió la resolución que involucra ese lote. Vamos a ver si el nuevo alcalde es capaz porque entregué cero deudas", dijo.

Y para finalizar, volvió a criticar la consulta entre Gustavo Petro y Francia Márquez, invitando al senador a dar esos 40 mil millones a jóvenes pobres con Icetex.

"Los nervios de Petro y los demás es que si yo sigo en ese crecimiento, les gano en la primera vuelta. Si seguimos así, en febrero subo 20%. Cuál consulta entre Petro y Francia Márquez, eso es un robo. Para qué, para sacarle 40 mil millones a los colombianos. Invito a Petro que siga con su consulta, pero que endose a los muchachos que deben en el Icetex si tanto le preocupan las personas pobres. Mi campaña es con plata mía".