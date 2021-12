El Pulso del Fútbol, 24 de diciembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre James Rodríguez y su regreso a las canchas con el Al-Rayyan, después de dos meses. Óscar dijo: "James Rodríguez jugó con el Al-Rayyan frente al Qatar SC, con el cabello teñido de azul, muy azul, pero no pudo hacer mucho porque el equipo en el que está no tiene casi nada y James solo no puede hacer milagros". Sobre el tema César agregó: "James entró por un jugador que se lesionó al minuto 12 y no mostró mucho, porque como dice Óscar, el Al-Rayyan no es un equipo destacado en la liga de Qatar".

