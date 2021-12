COVID-19: Pasajeros de crucero que llegó a Cartagena no podrán desembarcar

Tras la identificación de los casos positivos de COVID-19 en al menos siete pasajeros del crucero Even Seas Mariner, que llegó a Cartagena después de realizar la ruta Miami, Key West, Cartagena y Panamá, el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (DADIS), prohibió la entrada de los viajeros para evitar la propagación de la enfermedad.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio, William Dau, alcalde de Cartagena, quien dijo que en vista que se desconoce si los pasajeros tienen la nueva variante de ómicron, decidieron prohibir el desembarco de los pasajeros para evitar que la situación genere un riesgo para la ciudad.

“La Secretaría Distrital de Salud de Cartagena decidió no dejar pasar los pasajeros porque no sabemos si los contagiados vienen con ómicron, un virus que se propaga muy rápido, por lo que no queremos correr riesgos. DADIS dio la orden de que no podrán desembarcar porque el crucero partió desde La Florida y en Estados Unidos está la propagación disparada”, afirmó.

El alcalde dijo que aunque los cruceros traen dinero a la ciudad y deben tener un balance del sector salud con la economía, en este momento van a trabajar por evitar riesgos y proteger a la población.