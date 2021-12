Sergio Fajardo le cierra las puertas a futura conversación con Petro

El precandidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que no está dispuesto a hablar con Gustavo Petro para un posible acuerdo de unir fuerzas de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

"Estamos en una competencia y nosotros (la coalición centro esperanza) representamos una propuesta de cambio para nuestro país (...) En esa competencia la ciudadanía colombiana va a decidir y quien gane tendrá la posibilidad de unir a Colombia. Seguramente ganando nosotros vamos a convocar a los extremos (...) la transformación del país no va a venir desde un extremo", dijo el precandidato.





"Yo lo he dicho desde varios años y he dado las razones por las cuales no lo haría. (...) Petro utiliza el todo vale para conseguir votos, es diferente a la forma en la que nosotros hacemos política", señaló Sergio Fajardo.