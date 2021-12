Estas son las personas que tendrán el 10% de descuento al SOAT en 2022

Camilo Pabón, viceministro de Transporte, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la ley del 10% de descuento en el SOAT desde 2022 y las personas que podrán optar por este descuento.

"Esta ley tiene un incentivo del 10% para el SOAT del 2022. La persona que opte debe tener buen comportamiento vial en los años anteriores, 2020 y 2021. Esto significa es que no se haya afectado la póliza en esos dos años anteriores. Estas personas son las que podrán acceder al descuento", dijo.

Lea más: Duque sancionó la ley que establece descuentos en el SOAT

Y agregó que las personas con buen comportamiento son las que no afectaron la póliza, sin importar si tienen o no multas.

"La Ley, para buen comportamiento, es que no se afecte la póliza, los comparendos no tienen que ver, no debería contar para el descuento. En la ley se dejó previsto que se tiene 3 meses para reglamentar cómo se verifican estas condiciones", dijo.

Para finalizar, explicó la polémica con la renovación de licencias de conducción y lo que viene para el 2022 en este tema.

"Lo que causó que la congestión de licencias del otro año es que en 2012 hubo una ley que dijo que son 10 años de vencimiento, cuando antes dijeron que no. Lo que hizo el Congreso es que a las personas a las que se les vence en enero de 2022, tendrán dos años más de vigencia. Los de los demás meses, no aplican y deben renovarla", finalizó.