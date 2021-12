El Pulso del Fútbol, 17 de diciembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la definición del grupo B de los cuadrangulares finales de la liga colombiana. César dijo: "Los hinchas en el Campín se comían las ganas sabiendo el resultado de Tolima, pero los jugadores solo pensaron en Ibagué y no pudieron anotar todas las oportunidades que crearon, por los mismos nervios de la situación". Sobre el tema Óscar agregó: "Tolima estaba sobrado para enfrentar a Cali en la final, pero Alianza lo complicó en el primer tiempo. Millonarios por su parte no le podía anotar a un eliminado América, y al final no le alcanzó con la victoria, por el resultado en Ibagué".

