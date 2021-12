¿Por qué quejas reportadas por pacientes no han sido resueltas por las EPS?

Desde que el Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas ENHU y El Observatorio Interinstitucional de Cáncer, OICA concibieron las Jornadas Nacionales de Resolución de Quejas y Peticiones en materia de salud se vislumbró la oportunidad de construir un espacio de diálogo con las EPS con el fin de atender los requerimientos en salud de los pacientes.

No obstante, estas organizaciones que reúnen las voces de los pacientes reportan con preocupación la falta de compromiso de las EPS involucradas en las quejas que se tramitaron en las jornadas realizadas en octubre y noviembre en la cual se recibieron un total de 1882 quejas mediante formatos virtuales o de atención telefónica promovidos desde la página www.soluciondequejas.org, señaló Luz Victoria Salazar de ENHU.

Entre la primera y la segunda jornada se recibieron un total de 1882 quejas de las cuales se resolvieron totalmente 698, Pero contrario a lo que se esperaba 1.154 quedaron sin solucionar y 30 quedaron parcialmente resueltas. El listado de incumplimientos lo encabeza la Nueva EPS quienes recibieron 268 quejas de las cuales 235 quedaron pendientes. En el segundo puesto en materia de reclamaciones no atendidas se encuentra Medimas EPS con 186 PQRS de las cuales 153 no recibieron respuesta alguna por parte de esta entidad. En tercer lugar, se encuentra la EPS Sura que recibió 134 quejas de las cuales solo se solucionaron 2. En cuarto lugar, aparece Compensar con 108 quejas no resultas y finalmente Emssanar con 101 quejas recibidas y tan solo 3 resueltas.

Los organizadores de estas jornadas informaron que la mayor parte de las inconformidades se debieron a la falta de asignación de citas, seguidas por no entrega de medicamentos o entregas parciales, así como intermitencia de los tratamientos. En tercer lugar de reclamaciones aparecen los procedimientos, seguidos de exámenes y finalmente radicaciones virtuales.

Próximas jornadas

A pesar de no haber contado con la resolución total de las quejas, los observatorios OICA y ENHU están invitando a los pacientes a participar a las nuevas sesiones que se realizarán los días 6 y 7 de diciembre, pues el objetivo es ofrecer alternativas de solución que impidan la interrupción de la atención en salud, un derecho fundamental por el cual las dos organizaciones desde la sociedad civil trabajan de manera permanente.

El 6 estará a disposición de los ciudadanos los canales online y se dará atención presencial en el 1er piso del Salón de la Defensoría del Pueblo, ubicado en la Calle 55 # 10-32, Bogotá – Colombia. La jornada del 7 será completamente virtual a través de la página web.

La jornada es completamente gratuita y está abierta a todas las personas interesadas en poner sus peticiones sin importar qué patología tienen o si están o no relacionadas a los observatorios ENHU y OICA, informó María Fernanda García presidenta de Cronicare, miembro de ambos observatorios.

¿Qué tipo de quejas se podrán tramitar?

Tanto cuidadores como pacientes podrán reportar diversas barreras o dificultades a través de la página web soluciondequejas.org Dentro de las quejas de incumplimiento se pueden reportar medicamentos no entregados o entregas intermitentes o parciales, asignación de citas y exámenes o procedimientos no realizados, dificultades en afiliación, radicaciones virtuales, teleconsultas no efectivas, notificaciones de pacientes con Enfermedades Huérfanas, atención domiciliaria, copagos y/o cuotas moderadoras, traslado desde EPS intervenida, servicios complementarios (ej. pañales, pañitos, sillas, acompañante etc), viáticos y terapias entre otras.