El Pulso del Fútbol, 14 de diciembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la eliminación del América de los cuadrangulares finales y la responsabilidad del entrenador Juan Carlos Osorio. César dijo: "Juan Carlos Osorio en una conferencia que duró 19 minutos, dio muchos conceptos y opiniones, pero no respondió la pregunta de la dificultad para generar fútbol. No estoy de acuerdo con él, porque Tolima jugó mejor que el América". Sobre el tema Óscar agregó: "América fue el campeón de la buena suerte, porque clasificó de arepa. Sobre Osorio, que no entre el diablo y escoja, porque de una lo mando para el infierno".

