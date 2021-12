Expolicía denuncia que desde 2015 ha sufrido de suplantación de identidad

La suplantación de identidad en Colombia es un delito del que John Harold Puello Polo, exintegrande la Policía Nacional ha sido víctima desde el año 2015, cuando efectuó la captura de un ciudadano cubano quien se identificó con los mismos datos que él referentes a su mismo nombre y número de identificación. De ese momento su vida ha sido un calvario por la falta de respuesta por parte de las autoridades.

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, el expolicía dijo:” Para el año 2015, realicé la captura en Atlántico de un ciudadano cubano que se estaba identificando con todos mis datos y a partir de ese momento, publicaron mi cédula y ahora me entero que tengo tres comparendo en Neiva, una ciudad que no conozco y más de 13 líneas en WOM, 217 en Movistar, 147 en Claro y 93 en Tigo”.

Puello hizo un llamado a las autoridades para que investiguen el caso porque se ha sentido realmente desahuciado, teniendo en cuenta que interpuso una denuncia por Suplantación de Identidad en el año 2015, de la que nunca ha tenido respuesta, ni recibido información de la investigación.

“En la Policía me declararon como no apto para situación laboral por una supuesta discapacidad psiquiátrica, por lo que me retiraron de la institución”, añadió John Harold tras afirmar que su situación ha sido bastante tensa porque es padre de tres menores, por lo que necesita que investiguen el caso.

Entrevista completa en Caracol Radio