Investigación de Unicartagena ratifica la falta de agua en Rocha

Una investigación desarrollada por estudiantes de la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública de la Universidad de Cartagena puso en evidencia una gran paradoja del departamento Bolívar: el complejo cenagoso que provee cerca del 90% del agua cruda que se potabiliza para abastecer del preciado líquido a Cartagena de Indias se ubica a una comunidad que no cuenta con acceso digno al agua potable.

El estudio realizado en Rocha, corregimiento del municipio de Arjona (Bolívar), revela cómo la degradación progresiva del ecosistema Juan Gómez Bohórquez Dolores ha generado fuertes impactos en la salud, la economía, la cultura y la calidad de vida de la comunidad, pese a su rol estratégico en la seguridad hídrica regional.

La investigación “Efectos de la degradación del ecosistema cenagoso Juan Gómez–Bohórquez–Dolores en las condiciones económicas y calidad de vida de los habitantes del corregimiento de Rocha”, de la autoría de Jean Paul López Lugo y Marisol Benavides Villota, bajo la dirección del doctor Francisco Javier Maza Ávila, coordinador de la maestría, analizó de manera integral los impactos socioambientales derivados de la degradación progresiva de este sistema hídrico.

Un territorio que da agua, pero no la recibe

De acuerdo con los resultados, el 97 % de la población de Rocha consume agua sin tratamiento, tomada directamente del complejo cenagoso, lo que ha derivado en un aumento significativo de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas, reportadas por el 74% de las personas, especialmente en niños y adultos mayores.

Esta situación documentada a partir de 600 encuestas estructuradas, grupos focales y ejercicios de cartografía social revela que el acceso al agua potable sigue siendo un privilegio desigual en territorios rurales y étnicos, incluso cuando estos sostienen el bienestar de una ciudad capital.

La investigación advierte que esta situación constituye una forma de “injusticia biocultural”, en la que el agua fluye hacia la ciudad, mientras las comunidades que custodian el ecosistema permanecen excluidas del derecho básico al agua potable.

Crisis ambiental, colapso económico y pérdida cultural

El estudio identificó un deterioro acelerado del ecosistema cenagoso, asociado a la sedimentación, la proliferación de macrófitas o plantas flotantes propias de las ciénagas, la pérdida de conectividad hídrica y la contaminación del agua. Estas transformaciones han provocado una reducción drástica de la biodiversidad, pasando de más de 60 especies ícticas registradas en décadas anteriores a apenas una docena, así como el colapso progresivo de la pesca artesanal, principal sustento económico e identitario de la comunidad afrodescendiente de Rocha.

Como consecuencia, más del 68% de los hogares reporta ingresos inferiores a medio salario mínimo, y una proporción significativa de la población ha tenido que migrar o abandonar actividades tradicionales, debilitando el tejido social, la transmisión de saberes ancestrales y el arraigo territorial.

Además, la investigación subraya que la crisis no es solo ambiental o económica. La pesca artesanal, los balnearios comunitarios y las prácticas culturales asociadas a la ciénaga han sido históricamente el núcleo de la identidad colectiva de Rocha. Su deterioro ha implicado una ruptura simbólica y cultural, que amenaza la continuidad de los conocimientos ancestrales afrodescendientes y profundiza la exclusión histórica del territorio.

Iniciativas institucionales

El estudio reconoce que en los últimos años se han producido algunos avances por parte de entidades del Estado, producto de las luchas de la comunidad rochera, principalmente a través de fallos judiciales, medidas administrativas y espacios de diálogo interinstitucional. Decisiones de la Rama Judicial han ordenado la garantía mínima del derecho al agua potable, la reactivación de procesos de consulta previa y la conformación de instancias de seguimiento para la formulación de planes de manejo ambiental.

De igual manera, se han expedido resoluciones de emergencia orientadas al control de la proliferación de macrófitas, mientras que se han realizado mesas de trabajo con participación de la Gobernación de Bolívar, las alcaldías de Arjona y Cartagena y las empresas prestadoras de servicios públicos. No obstante, la investigación advierte que estos avances siguen siendo fragmentados, de alcance limitado y con dificultades en su implementación efectiva, lo que refuerza la necesidad de una acción estatal articulada, sostenida y con enfoque territorial que trascienda las respuestas coyunturales.

Universidad, territorio y política pública

Uno de los aportes centrales del estudio es la formulación participativa de lineamientos de política pública orientados a transformar la relación entre el ecosistema, la institucionalidad y la comunidad, mediante la restauración ecológica, la garantía del derecho al agua, el fortalecimiento de la gobernanza ambiental y la promoción de alternativas económicas sostenibles con enfoque biocultural. Entre las propuestas se destaca la creación de un Observatorio Local del Ecosistema, como instrumento de innovación institucional que reconozca a la comunidad como sujeto activo en el cuidado del territorio.

La investigación también pone en evidencia vacíos en la gobernanza ambiental y en la implementación de decisiones judiciales que ordenan garantizar el acceso mínimo al agua potable para la población, así como la necesidad de una mayor articulación entre Estado, empresas prestadoras de servicios públicos y comunidades.

Este trabajo refleja la relevancia de investigaciones con enfoque e incidencia territorial, entendiendo que garantizar el derecho al agua no es solo un reto técnico, sino una cuestión ética sobre quién paga el costo del bienestar urbano y el acceso a los servicios básicos.

Con proyectos como el desarrollado por la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, Unicartagena reafirma su papel como actor clave en la construcción de soluciones a las problemáticas que enfrentan las comunidades del Caribe colombiano.