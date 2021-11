Lizette González, tejedora de sueños, ganadora del premio Mujer Rural

El premio Mujer Rural hace parte de una serie de galardones otorgados por la Fundación She is con el cual se busca exaltar el papel de la mujer en varios ámbitos de la sociedad. En su más reciente edición, el foro aglutinó 269 conferencistas, 39 países y 11 mil personas conectadas.

Durante este evento se premió a un grupo de mujeres en diversas categorías; por primera vez se incluyó la categoría de Mujer Rural en la cual resultó ganadora Lizette Del Valle González. Fue nominada por su gran labor en la vereda Guamito, en el departamento de Bolívar.

La categoría fue patrocinada por el Consejo de Empresas Americanas -CEA-, con el objetivo de hacer un homenaje para todas las mujeres rurales en Colombia, quienes, con empeño, demuestran el gran valor del trabajo, el servicio, la unidad de la familia y la labor de hacer país. “Desde 1962 el CEA y sus afiliados hemos apoyado, con decisión y empeño, un ambiente que promueva la inversión de las empresas de Estados Unidos en Colombia pero que, por encima de todo, contribuyan a construir tejido social y cultural” aseguró Ricardo Triana director ejecutivo del CEA.

Lizette Del Valle González Perdomo tiene 46 años, vive con su pareja y sus dos hijos. En el 2014, logró concluir su bachillerato estudiando los domingos. Desde hace 25 años vive en la vereda Guamito, a unas tres horas de Cartagena. El conflicto armado la obligó a abandonar el territorio, pero, al cabo unos cinco meses regresó con su familia y se convirtieron en lo que muchos llamaron “población resistente”, es decir, personas que, al no tener más opciones frente al avance de la confrontación, tomaron la decisión de retornar a sus parcelas y permanecer en ellas. Poco a poco han ido superando esta situación. Muchos de sus conocidos y amigos no pudieron hacerlo y desafortunadamente perdieron la vida, lo cual supuso un dolor y un gran impacto para la familia.

“Soy una mujer del campo. El campo es mi vocación. Siempre he estado en el campo y aquí seguiré. En el año 2009 fue fundada la Asociación de Productores mixtos del Guamito – ASOPROMIXGUA y en el 2012 nos vinculamos a ella. El primero en afiliarse fue mi esposo y luego llegué yo. Poco a poco me fui metiendo en el tema organizativo y en el trato con la comunidad. Una de mis prioridades es incentivar la participación real de las personas y buscar la forma de crear mejores condiciones de vida para nosotros los campesinos”, señala la ganadora de este importante reconocimiento, con el cual aspira a abrir puertas para la participación activa de otras mujeres y propender por una mejor calidad de vida.

Contamos con nuestro propio centro de acopio y hemos podido exportar ñame hacia países como Estados Unidos y Puerto Rico. En la actualidad, la Alianza Público Privada del Ñame, promovida por el Programa Nuestra Tierra Prospera de USAID, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía del Carmen de Bolívar, el aliado comercial Terra Triden y otras instituciones, representa uno de nuestros más grandes desafíos tanto en materia comercial, así como para seguir transformando nuestra mentalidad y cultura. Aspiramos a estar a la altura de este compromiso”, señaló la galardonada.

Al narrar su propia historia señala que siempre ha sido una forjadora de vínculos al interior de la comunidad. “Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Yo lo comparo con el trabajo de las arañas: que tejen y tejen todo el tiempo. Así es lo que hacemos acá, no solamente yo, sino también otras personas. Mi trabajo con la gente, consiste, sobre todo, en identificar oportunidades y gestionar el desarrollo. Mostrar que, pese a los obstáculos y dificultades, es posible creer, organizarse, participar e incidir y que todo ello se puede lograr, tanto para hombres como para mujeres, en igualdad de derechos, con respeto y en una convivencia con menos expresiones de violencia.

Desde luego que el camino no es fácil. Ser lideresa en esta región, y supongo que en otras más, señala Lizett, tiene un costo alto. Nos toca luchar contra muchas cosas. Contra el miedo. Miedo por la situación del país, miedo porque a veces creemos que no tenemos las palabras correctas para hacernos entender, miedo porque pensamos que no estamos lo suficientemente preparadas. Nos toca enfrentar nuestro entorno social. La nuestra, por ejemplo, es una cultura machista, y nos cuesta tener el apoyo y comprensión de nuestros hombres. En mi caso personal, muchos de mis conocidos hombres, se opusieron, al comienzo, a mi liderazgo. Pensaban que con mi liderazgo la organización iba a fracasar. Por fortuna para mí, y para las mujeres del sector, la situación ha sido distinta y nuestra organización tiene mayoritariamente una directiva de mujeres”.

Economía del cuidado

De acuerdo con Lizette Del Valle González Perdomo, ganadora del premio a la mujer rural “He logrado ganar, con resultados, la confianza en mí y en la organización. Yo tomé la asociación en un momento crítico y logramos salir adelante y ello se ha visto retribuido con respaldo y confianza. Hoy, muchas personas, incluidas aquellas que antes no lo hacían, creen en mí y reconocen mi liderazgo al frente de la Asociación y en la comunidad. En poco tiempo hemos pasado de 67 afiliados a 97 de los cuales hoy en día somos 40 mujeres. Para mi eso significa que mi liderazgo ha servido para abrir puertas a más mujeres. Hay 20 jóvenes y eso nos alegra mucho porque nos da a entender que no todos los jóvenes se quieren ir del campo. Por supuesto que no todo está resuelto. Nos falta avanzar mucho más en la apropiación y goce efectivo de nuestros derechos. Pero, lo importante es que estamos caminando. No estamos quietas. Ya hemos comenzado a hablar de Economía del Cuidado y acceso a la tierra con el Programa Nuestra Tierra Próspera y próximamente tendremos un primer encuentro en esta materia”.

He tenido la oportunidad, como representante legal de APROMIXGUA, de trazar alianzas estratégicas con diversas entidades. Algunas de orden nacional y otras de carácter internacional. De todas ellas hemos aprendido y eso nos ha ayudado a empoderarnos. El proyecto KOICA-PNUD fue fundamental para que pudiéramos avanzar en asuntos claves de comercialización.