Hurtan vehículo contratista de CENS en zona rural de Cúcuta

Cúcuta.

En la mañana de este martes, varios trabajadores de una empresa contratista de CENS EPM fueron víctimas de un asalto armado mientras adelantaban labores en la vía que comunica a Cúcuta con el corregimiento de San Faustino.

De acuerdo con la información conocida, los empleados se movilizaban en un vehículo cuando fueron interceptados por varios hombres armados, quienes los obligaron a subir nuevamente al automotor y a desplazarse por algunos minutos hacia la zona rural del municipio.

Posteriormente, los delincuentes intimidaron a los trabajadores, los obligaron a descender del vehículo y los dejaron abandonados a un costado de la vía, sin causarles lesiones físicas.

Los hombres armados no se identificaron como integrantes de ningún grupo ilegal y, tras abandonar a las víctimas, se llevaron el vehículo en el que estas se transportaban.

Minutos después, los trabajadores fueron encontrados por unidades del Ejército Nacional, que realizaban patrullajes en la zona y les brindaron acompañamiento y ayuda.

Aunque los empleados resultaron ilesos, el vehículo continúa en poder de los asaltantes.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del hurto.