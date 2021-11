El Pulso del Fútbol, 25 de noviembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre la conmemoración del primer año de la muerte de Diego Armando Maradona y todo lo que dejó el astro argentino para la historia del balompié mundial. César dijo: "Se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona y por eso empezamos el programa con la canción de la mano de Dios de Rodrigo, que se convirtió en un himno para los seguidores del crack argentino". Sobre el tema Óscar agregó: "Sin ánimo de ofender a nadie, siempre he dicho que no considero a Maradona como el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, porque a mí me gusta más Pelé. Además, pienso que su vida no puede servir como ejemplo para nadie".

