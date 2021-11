Alexis Márquez explicó por qué sus lágrimas en el partido ante Nacional

"Todos los que estamos en este momento dirigiendo a algún equipo tenemos esa mentalidad y esa meta. Cuando uno es jugador quiere estar en la selección y ahora con el tema de dirección técnica también aspira uno a eso", le dijo Alexis Márquez, técnico del Pereira, a El Vbar.

Sobre la final en Copa Colombia contra Nacional aseguró el entrenador: "El resultado se nos fue muy, muy largo el marcador. Nosotros tuvimos algunas opciones de gol cuando íbamos en el 2-0, hubiéramos cerrado con un 2-1 en el primer tiempo con una de Brayan Castrillón que tuvo para concretar. Nacional fue muy efectivo ese partido, de pronto cambiar algo pudo haber sido en la zona del medio, hubiera hecho línea de tres que la hice ya sobre el segundo tiempo".

A pesar de esa derrota los 'matecañas' cumplen una gran campaña."El primer objetivo del año era sostener la categoría, lo hemos realizado dos veces en un mismo año. La mentalidad de nosotros ha sido muy alta, queremos y sabemos que si hacemos un buen partido contra América podemos ser cabezas de grupo, estamos cerca de conseguir un cupo a Sudamericana", subrayó Márquez.

A Alexis Márquez se le vio llorando en el Atanasio Girardot y así describió ese momento: "ese quinto gol, ese quinto gol para nosotros fue mortal. La verdad ese gol me sentó, como si hubiera saltado alguien al banco y me hubiera dicho 'siéntese, ya quédese acá'. Me dolió mucho porque la verdad lo que se viene trabajando, lo que se ha hecho en ese partido no se reflejó".

También agregó: "me dolía por los jugadores, yo como como exjugador sé lo que estar uno en la cancha y recibir una cantidad de goles de esa manera y más en una final. Es una mezcla de sensaciones, de cosas, de impotencia, pero sabíamos que al otro día nos teníamos que levantar y preparar el siguiente partido".