Debate: ¿Qué jugadores son inamovibles en la Selección Colombia?

En la última emisión del Alargue de Caracol Radio, se debatió que jugadores en la actualidad son los fijos para el profesor Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, ya que en lo que va del proceso de eliminatorias a Catar 2022, varias han sido las variantes que se han utilizado sin establecer un equipo base como si lo hubo en anteriores ediciones.

Uno de los panelistas invitados fue el periodista deportivo René Wedeking, quien señaló que ante los diferentes inconvenientes que ha tenido Rueda en la conformación de la nómina por diversos factores como la continuidad de los jugadores en sus clubes, no se ha logrado conformar un equipo base en la Selección y por ello con muy pocos los futbolistas que al día de hoy son inamovibles.

“Los tiempos han cambiado, Reinaldo Rueda comentaba que no ha podido conformar una nómina de convocados con buena regularidad, es un cumulo de varias cosas, antes hablábamos que Davinson y Mina parecían inamovibles como zagueros centrales, pero llegó Cuesta que nos hizo maravilló a todos y hoy sentimos su ausencia”, comentó.

Además, añadió: En la mitad del campo si encontramos jugadores inamovibles como Barrios que tuvo continuidad con Quiroz y ahora con Rueda, además de Cuadrado e inclusive Luís Díaz por su presente actual.

Si se compara con anteriores procesos, había una buena cantidad de jugadores fijos en Selección, tales como Ospina, Armero, Zuñiga, Yepes, Aguilar, James, Falcao, entre otros, ahora, en la actualidad, podemos ver pocos que se han podido asentar en la titular del combinado nacional, un aspecto que ha afectado en muchas ocasiones al combinado nacional.

Otro aspecto que se comentó fue el nivel de los futbolistas en el combinado nacional, dado que en sus clubes en varias ocasiones es muy sobresaliente, pero en la Selección Colombia muchas veces no rinden de la misma manera, influyendo de gran manera en el planteamiento y el funcionamiento del equipo.

Acerca de ello, Wedeking comentó: “Eso se lee de muchas maneras, aquel jugador que no es titular, que en su posición no suma muchos minutos, eso lo vivimos con Ospina, pero nos olvidamos de eso porque es a la inversa, estos que vienen que están atravesando buenos momentos cuando llegan no dan buenos resultados, entonces es muy relativo, son pocos los jugadores que sean convocados sin el gusto de Rueda”.

Así mismo, el periodista deportivo, Arley Cardona, señaló que “la gran diferencia en esto son los tiempos de trabajo en un club que son distintos a los tiempos de una Selección, no tengo dudas de las condiciones por ejemplo de Duván Zapata, entonces el problema es el planteamiento y funcionamiento del equipo”.