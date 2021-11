Batalla: "Me gustaría que el profe Osorio siga, con él todo es más fácil"

América de Cali está prácticamente eliminado de la Liga Colombiana y a falta de dos fechas, el cuadro 'escarlata' está en la incertidumbre de si Juan Carlos Osorio seguirá al frente del equipo.

En fechas pasadas, luego que América cayera 0-2 ante Atlético Nacional y perdiera la Superliga contra Santa Fe, la junta directiva del equipo anunció que la continuidad de Osorio dependería de si clasificaba o no a los cuadrangulares semifinales.

La historia se escribió y a falta de dos fechas, América está prácticamente eliminado, por lo que es incierto el futuro del técnico.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Emerson Batalla, jugador del América, destacó lo importante que ha sido Osorio en su proceso y destacó su deseo por que el DT se mantenga en su cargo.

"Ha sido una segunda mitad muy buena para mí en lo personal, a pesar de que en lo colectivo no hemos logrado lo que queremos. El profe me pide que juegue como entrene, ahí me va muy bien. Es una experiencia muy bonita, es un profesor mundialista, me he sentido muy bien a su lado", comentó Batalla.

El jugador de 20 años destacó que en el plantel no se explican por qué los resultados no salen.

"Nosotros nos entrenamos muy bien, tratamos de dar el 100% en cada partido, pero no se nos dan las cosas. Así es el fútbol, antes nos salía todo y ahora no sale nada, es complicado el panorama", dijo.

"Siempre tratamos de dar el 100%, no sabemos por qué no se dan las cosas. Me gustaría que el profe continúe, me haría muy feliz. Me ha dado libertad para jugar, como me ha hecho sentir en la cancha, con el profe todo es más fácil", añadió.