Hamilton Ricard: "No pondría a James de titular por la liga de donde viene"

La Selección Colombia perdió con Brasil y quedó en una posición complicada en la tabla de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El equipo de Reinaldo Rueda está obligado a ganar en la próxima fecha para no salir de la zona de clasificación.

Colombia cayó de la cuarta a la quinta posición de la clasificación al Mundial de Catar 2022, está en zona de repechaje y una victoria ante Paraguay la podría devolver a una casilla de cupo directo a la Copa del Mundo.

James Rodríguez es la gran sorpresa de la convocatoria, pero en el duelo ante Brasil apenas pudo disputar unos minutos en el tramo final por, aparentemente, haber llegado tocado de la Liga Catarí, tal como avisó Rueda previo al partido contra la 'canarinha'.

"No se le puede dar tan duro a James por un par de minutos, era contra Brasil, un equipo que le viene ganando a todo el mundo. La Liga de Catar no, allá juegan trotando, es difícil, no es el mismo nivel", comentó Hamilton Ricard, exjugador de la Selección Colombia, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

"No pondría a James de titular por la Liga de donde viene. Pero Reinaldo tiene que ponerlo porque el 10 nos puede dar una mano, si lo trajo, utilícelo, que le diga a James, tiene 45 minutos, reviéntese", comentó.

"Venimos hablando de ese tema desde hace tiempo, sobre el nivel de la liga, sus lesiones. Viene el muchacho y ahora le van a dar tan duro, no, tampoco lo destruyan", añadió.

Y finalizó: "Que pongan a Borja, es el que está haciendo goles en la Selección".