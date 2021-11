Hermana de 'Mosca' Caicedo: "Está totalmente limpio desde hace 4 años"

Henry 'La Mosca' Caicedo vivió sus mejores momentos como defensa del Deportivo Cali en la década del 70. Hace unos días viene en un grave estado y está siendo atendido en la Clínica Nuestra. "Estaba un poco disgustada porque no tenía una cama...a la madrugada me le asignaron una habitación, decían que estando en cuidados intensivos no era permitido ir los especialistas, desde esta mañana lo están atendiendo bien", dijo su hermana Margarita Caicedo en El Vbar.

El defensa fue campeón con Cali en 1970 y 1974 siendo figura. Sin embargo, tuvo una vida desordenada con varias adicciones y en el 2000 se sometió a un tratamiento de rehabilitación en Cuba. "Él no ha reaccionado, el estado de él es crítico, estamos pendientes de la voluntad del señor", explicó su hermana.

Sobre su vida reciente explicó Doña Margarita: "todos conocemos que Henry tuvo su problema, desde hacía 4 años estaba totalmente limpio. No sé si la ciudad de Cali se dio cuenta que Henry no se volvió a ver en la ciudad, en la calle nunca más".

Le puede interesar

La hermana de 'La Mosca' lo acompañó en varios momentos: "estuvo 2 años metido en mi casa, lo llevaba a peluquear, lo llevaba a comer un cholao, a dar una vuelta por el estadio, esa era la vida de Henry Caicedo".

Caicedo fue dirigido por Carlos Bilardo y el argentino llegó a decir que era el mejor 'stopper' del mundo. "Quedaron secuelas de su situación, de su vida anterior y pues tenía tratamiento psiquiátrico y neurológico, eso era lo único que él tenía. Tuvo un derrame el 25 de octubre", contó Margarita Caicedo.