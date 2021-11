Víctor Cantillo: "Siempre trabajo callado esperando la oportunidad"

"Hace mucho tiempo estaba con la ilusión de ir a la selección, no se había dado la oportunidad, yo soy una persona tranquila que siempre trabajo callado y esperando mi oportunidad", le dijo Víctor Cantillo a El Vbar. El mediocampista tendría grandes oportunidades de jugar ante Brasil y Paraguay.

Desde 2020 el el nacido en Zona Bananera hace parte del Corinthians. "Tengo un poco más de conocimiento de lo que es fútbol brasileño, pero eso no quiere decir nada. Lo que de pronto puedo aportar es que tengo un buen pase, intento hacer un pase limpio, encontrar algún compañero que esté bien ubicado", agrego el volante.

Cantillo explicó cómo lo han usado en su equipo: "He venido jugando en una estructura de 4-1-4-1 y yo he venido jugando en el 1. Me he sentido bien en la posición, una posición que que puedo estar en mucho contacto con el balón".

Le puede interesar

"Brasil se ha convertido en un fútbol más agresivo y me ha tocado adaptarme rápido a otras cosas a recuperar más. Entraba muchas veces a mis redes sociales y encontraba mensajes después de los partidos de la selección y era algo que me motivaba mucho, pero las personas a veces comentan cosas de más y hay que saberlas manejar", contó el ex Junior de Barranquilla.

Víctor Cantillo ahora es papá de Thiago y justo le llegó la convocatoria de la Selección Colombia, un momento inolvidable para él: "es una experiencia maravillosa, lo he disfrutado mucho, Aquí estaba con él haciéndole una cuestión de los registros, esperemos que sigan las bendiciones".