Mi Banda Sonora con Hérnan Orjuela

A través de canciones, conocimos las historias de vida de uno de los presentadores más queridos de la TV colombiana. Hernán Orjuela estuvo con nosotros en Mi Banda Sonora.

Conozca aquí su lista musical:

Twist and Shout – The Beatles

Yo Soy Aquel - Raphael

El Corazón es un Gitano - Nicola Di Bari

Adoro - Armando Manzanero

Satisfaction (I can’t get no) - Rolling Stones

Saturday Night Fever - Bee Gees

Café y Petróleo - Ana y Jaime

I´d Love you to want me - Lobo

Samba Pa ti - Santana

Reggae Nights - Jimmy Cliff

Thriller - Michael Jackson

La Ciudad de la Furia - Soda Stereo

Aguas de Marzo - Elis Regina y Tom Jobim

El Meneaito

No Hay Cama pa tanta gente – El Gran Combo de Puerto Rico

Te amo - Franco de Vita

La de la Tanguita Roja - Oro Solido

Love Again - Dua Lipa