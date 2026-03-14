Más de 622.000 personas beneficiadas: el impacto de 20 años de voluntariado del Grupo Argos

El programa de voluntariado del Grupo Empresarial Argos ha beneficiado a más de 622.000 personas en cinco países de América Latina durante las últimas dos décadas, según el balance presentado por la compañía.

Las jornadas de voluntariado, que se desarrollan en Colombia, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana y Panamá, han acumulado más de 157.000 horas de trabajo comunitario en proyectos sociales y ambientales.

De acuerdo con la información divulgada por la empresa, estas actividades han incluido intervenciones en infraestructura comunitaria, recuperación de espacios educativos y jornadas de conservación ambiental.

Entre los resultados reportados se encuentran la siembra de más de 36.000 árboles y la construcción de 50 viviendas en comunidades de los territorios donde opera la organización.

Balance del programa en 2025

Solo durante 2025, más de 3.700 voluntarios participaron en 145 jornadas de servicio, dedicando 38.600 horas de trabajo comunitario que, según la empresa, beneficiaron a más de 184.300 personas.

Las actividades incluyeron adecuación de espacios comunitarios y educativos, jornadas ambientales de siembra de árboles y limpieza de ecosistemas, así como programas de transferencia de conocimiento en los que los voluntarios comparten su experiencia con comunidades locales.

Además, el programa contempla fondos solidarios destinados a apoyar iniciativas sociales y atender emergencias en los territorios donde tiene presencia el grupo empresarial.

Dos décadas de trabajo comunitario

La compañía señaló que el programa busca promover la participación de sus colaboradores en proyectos sociales y ambientales en los territorios donde opera.

“En veinte años, el voluntariado corporativo ha demostrado que el capital humano de una organización puede convertirse en un activo transformador para las comunidades”, indicó la organización al presentar el balance.

De acuerdo con la empresa, el programa continuará desarrollando jornadas de voluntariado en los territorios donde mantiene operaciones.