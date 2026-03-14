Tras siete años de ruptura diplomática: EEUU vuelve a izar su bandera en su embajada en Caracas

La bandera de Estados Unidos volvió a ondear este 14 de marzo en la sede de su embajada en Caracas, exactamente siete años después de haber sido retirada en medio de la ruptura diplomática entre Washington y el gobierno venezolano en 2019 durante el mandato de Nicolas Maduro. El gesto marca uno de los movimientos simbólicos importantes en el proceso de distensión que comienza a configurarse entre ambos países.

El izamiento del pabellón estadounidense se realizó a la misma hora en que fue arriado por última vez el 14 de marzo de 2019, cuando las tensiones políticas entre ambos gobiernos llevaron al cierre de la misión diplomática y a la interrupción de la presencia directa de Estados Unidos en territorio venezolano.

La ceremonia fue encabezada por la jefa de misión de Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, quien a través de redes sociales confirmó el regreso del símbolo diplomático a la sede en Caracas.

“Esta mañana, exactamente siete años después, mi equipo y yo izamos nuevamente la bandera de Estados Unidos”, señaló la diplomática, quien además aseguró que el acto representa el inicio de “una nueva era” en las relaciones entre ambos países.

Un gesto de distensión entre Washington y Caracas

En los últimos días, el gobierno estadounidense ha aprobado nuevas licencias que permiten a empresas de ese país participar nuevamente en actividades relacionadas con el sector petrolero venezolano, incluyendo la explotación y comercialización de crudo, así como inversiones y suministro de equipos para la industria energética.

Estas decisiones son interpretadas como un giro en la relación bilateral y una señal de flexibilización en la política hacia Venezuela, luego de años de presión económica y aislamiento diplomático.

Venezuela insiste en levantar sanciones

Desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, reiteró recientemente la necesidad de levantar las sanciones internacionales que pesan sobre el país, argumentando que su eliminación permitiría restablecer el flujo de recursos energéticos y normalizar la cooperación económica.

Aunque aún persisten profundas diferencias políticas entre ambos gobiernos, el regreso de la bandera estadounidense a la embajada en Caracas se convierte en uno de los gestos más claros de distensión desde 2019 y podría marcar el inicio de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Washington y Venezuela.