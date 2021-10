El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre las dificultades que tienen los delanteros para hacer goles con la Selección Colombia, mientras que en sus clubes anotan regularmente. Óscar dijo: “Ayer Duván Zapata, Alfredo Morelos y Falcao García marcaron goles, no sé por qué cuando vienen a la Selección Colombia no pueden hacer lo mismo. Me imagino que es culpa del planteamiento de Reinaldo Rueda”. Sobre el tema César agregó: “Si fuera culpa del planteamiento, todos los equipos tendrían goleadores. Hay muchas otras variantes que influyen, es muy diferente hacer goles con un club, que hacer goles con la selección”.

No olvide escuchar el audio del programa.