Habló Tulio: Continuidad de Osorio, rotaciones y si habrá contrataciones

Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, rompió el silencio alrededor de lo que ha venido pasando con el equipo y, sobre todo, con lo que respecta a Juan Carlos Osorio y su continuidad como director técnico.

Los resultados no han sido los mejores para el América, actualmente está fuera de los ocho y depende de una seguidilla de triunfos para meterse a los cuadrangulares. A esto se le suma la molestia de gran parte de la hinchada contra la continuidad de Juan Carlos Osorio como DT.

En el partido contra Atlético Nacional en el Pascual Guerrero, los hinchas invadieron la cancha y con un 2-0 en contra, el duelo no pudo continuar.

Osorio asume la responsabilidad en ruedas de prensa, pero para la afición no es suficiente y cuando muchos pensaron que el risaraldense iba a dar un paso al costado, América de Cali emitió un comunicado en el que dejó en firme el cargo del DT.

Tulio Gómez, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, dejó claro que si bien no está de acuerdo con muchas cosas que han sucedido alrededor de Osorio, confía en él.

Continuidad de Osorio

"Confiamos en Osorio, sabe de fútbol, conoce y se levanta pensando en fútbol. Que corrija los errores que crea que ha cometido y nos metamos en los ocho. Confiamos en que clasifiquemos, a Osorio no lo mueve el dinero, si fuera así estaría en Medio Oriente o Brasil, quiso quedarse en Colombia, apostarle a nuestra cantera y al fútbol local".

¿Los hinchas no ven más que la posición en la Liga?

"No solo estamos apostando por la profesional, también en la cantera, en la sede, un centro de alto rendimiento, infortunadamente si los resultados en el equipo profesional no se ven, para el hincha lo demás es irrelevante".

¿Contrataciones suficientes?

"Los jugadores que él nos pidió casi todos los tenemos, el 80%, en algún momento él me dijo yo no voy a reventar al equipo pidiendo jugadores fuera del presupuesto, eso me sorprendió. Fue muy consecuente con la situación económica del equipo. Infortunadamente los resultados a veces no se dan".

¿Por qué darle continuidad a Juan Carlos Osorio?

"No podemos estar al vaivén de la presión de la hinchada. redes sociales o de los periodistas, nosotros tenemos unos objetivos. Si nos hubiéramos dejado llevar por la presión, ni Guimaraes se hubiera ganado el título ni Juan Cruz tampoco".

Es peor conseguir otro técnico a estas alturas

"Salir a conseguir un técnico para 4 o 5 partidos, no. Estamos viviendo un deja vú de lo que pasó con Guimaraes y Juan Cruz. Vean a Millonarios, le tuvo paciencia a Gamero, el año pasado no ganaron nada, pero aguantaron y en este año se ven los resultados. A los procesos hay que darles tiempo, infortunadamente a los equipos grandes la hinchada no le tiene paciencia".

La famosa rotación de Osorio

"Es indudable que la rotación no siempre se puede dar. Eso vale cuando tiene 22 jugadores excelentes. Por ejemplo, usted tiene cuatro vestidos, uno bueno y tres rotos, pues uno se pone el bueno todos los días y en la noche lo lava, qué va a rotar uno con un vestido bueno y tres malos. Uno rota cuando el reemplazo es mejor, es mi perspectiva".

¿Por qué no llegó Hugo Rodallega?

"Con Rodallega llevo hablando cinco años, y esta vez que quería venir, no hablamos de salario, pero me dijo Osorio que ahí teníamos a Adrián, no podíamos sentar a un ídolo".

¿Se prepara reforzar el equipo el próximo año?

"Para el año entrante no podemos hacer grandes contrataciones. Nos toca pagar la sede que estamos haciendo. A veces no es en grandes contrataciones sino en jugadores que rindan".