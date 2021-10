El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación de Duván Zapata con el Atalanta ante la Sampdoria e hicieron la comparación de su rendimiento con la Selección Colombia. Óscar dijo: “No puedo creer que ese mismo jugador que está en el Atalanta y que hace tantos goles allá, venga a la Selección Colombia y no haga nada ¿Será culpa del niño Jesús de Praga?”. Sobre el tema César respondió: “A Lionel Messi le pasó lo mismo durante muchos años en la Selección Argentina, que no hacía los mismos goles que si hacía en el Barcelona. Y eso no es culpa del niño Jesús de Praga”.

Le puede interesar también: De Ávila firma autógrafos en la cárcel y justificó sus viajes a Italia

No olvide escuchar el audio del programa.