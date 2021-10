El Pulso del Fútbol, 26 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el entrenador del América Juan Carlos Osorio y la decisión de los directivos del equipo de darle continuidad en la institución escarlata. César dijo: “Si hubiesen sacado a muchos técnicos por los hinchas, Santa Fe no hubiera sido campeón en el año 2012, Nacional no tuviera a Alejandro Restrepo y el Barcelona no hubiera tenido a Guardiola. Por los hinchas, no se podía sacar a Juan Carlos Osorio”. Sobre el tema Óscar agregó: “Por varios motivos considero que fue buena la continuidad de Juan Carlos Osorio con el América. Solo le pido que no siga con su rotación y con eso de poner a los jugadores en las posiciones que no son”.

