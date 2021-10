La promesa que le hizo Rafael Dudamel a Michael Ortega

Michael Ortega, autor del gol de la victoria del Deportivo Cali en campo de Águilas Doradas, dialogó con El VBar Caracol sobre su actualidad en el cuadro vallecaucano y su relación con el técnico Rafael Dudamel, a quien le agradeció la confianza y reveló una promesa que este le hizo.

De su anotación, tras pase de Ángelo Rodríguez, comentó: "con Ángelo tenemos una buena comunicación, una buena amistad, ya habíamos hablado antes del partido, en el banco, que era muy importante entrar en pared, ya que estaban dando un espacio así. He venido trabajando mucho con este cuerpo técnico y este preparador físico para volver a esos arranques que tenía".

Ortega explicó que para él no existe el término "fracaso" y comentó sus motivos para ello, "para mí no existen nunca fracasos, sino una oportunidad para uno renacer. Para mí el Cali tiene una gran nómina, tiene grandes jugadores. Estamos pensando primero que todo clasificarnos a los ocho, es la mentalidad que nosotros tenemos, lo que nos está metiendo el profe en la cabeza y pelear título, tenemos la nómina".

"Fracaso no lo meto en mi cabeza, a veces uno cae y se tiene que levantar. Lo mismo nos pasó con Nacional, muchos hablan de fracaso. El día de ayer fue un fuerte triunfo anímino para lo que se viene", añadió.

Sobre lo que les pide el técnico Rafael Dudamel, comentó: "el profe quiere ir a cualquier cancha a jugar, él no se esconde como algunos hinchas creen. Está en un equipo que sabe que es grande y tiene que ir a ganar siempre".

Y añadió: "El profe ha cerrado esa línea que hay entre técnico y jugador y la ha abierto como si fueramos amigos... He tenido buena comunicación con el profe Dudamel, desde que llegó he tenido esa confianza de poder hablar, él me prometió subirme al máximo nivel, tenerme en el máximo nivel y he cogido su mensaje. En los minutos que voy a estar disponible voy a dar lo mejor para el equipo".

Ortega concluyó sobre su disposición en el cuadro vallecaucano: "estoy ahí para el bien del equipo y los días que me necesiten tengo que dar lo mejor de mí. Esta es una institución que quiero mucho, me ha dado todo y quiero aportar".