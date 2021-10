Guimarães: "En diciembre miraremos si hay opciones de dirigir en Colombia"

"'Despuesito' que he salido de Atlético Nacional hubo varias cosas que estuvieron cerca y no se dieron. Un equipo de los muy importantes de Ecuador, la posibilidad de volver a la Selección de Costa Rica, una situación en México, pero al final por A o por B no se pudieron concretar. Hubo otras para el lado de Asia que en estos momentos aún de incertidumbre de la pandemia...he sido aventurero, soy aventurero pero no tanto ya", le dijo Alexandre Guimarães a El Alargue.

El brasileño aeeguró que desde Colombia no lo llamaron: "del fútbol colombiano no tuve propuestas. Sabíamos que después de salir de Atlético Nacional iba a tener un compás de espera, ahora cuando termine el torneo en diciembre mirar si hay opciones válidas o no".

Guimarães contó que casi no ha visto a América y Atlético Nacional: "he visto algo, porque lo que hacemos con el cuerpo técnico dependiendo de las directrices que nuestro representante me vaya dando pues yo me voy guiando por algunos otros mercados, le voy dando más seguimiento. Mi auxiliar sí que ha visto mucho más de fútbol colombiano y sudamericano y así nos distribuimos. Soy consciente de la campaña que los dos están haciendo y lo que sucede en términos generales, eso sí obvio".

El entrenador también opinó sobre la Selección Colombia: "La situación de Reinaldo Rueda es parecida a la que está teniendo el profe Suárez acá, que todavía está en etapa de reconocimiento en la pura competencia, eso es muy difícil. Con respecto al profe Rueda ha sabido escoger muy bien, hay futbolistas que están en un nivel superlativo".

Le puede interesar

Guimarães agregó sobre la Tricolor: "yo estoy convencido que Colombia tiene todo para clasificar al Mundial. Lo que ha hecho el cuerpo técnico desde que asumió ha sido muy rescatable, muy bueno, porque no es fácil entrar en una competición así".

Por último, habló sobre Luis Fernando Suárez en Costa Rica: "El profe Suárez con toda su experiencia y conocimiento está intentando enderezar un camino y lo está haciendo en la pura competencia sin conocer mucho el medio local, los jugadores que juegan en el medio local. Ha tenido que ir tomando decisiones inmediatas e ir encontrando los jugadores que puedan rendir y eso me parece que después de la Copa de Oro hasta ahora ya ha tenido mucho más conocimiento".