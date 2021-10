Todo lo que debe saber sobre la remodelación de El Campín

El Campín de la actualidad no podría recibir ningún partido de final de Copa Libertadores o Sudamericana porque no cumple con los estándares. Actualmente, tiene un aforo de cerca de 35.000 espectadores y no tiene grandes comodidades ni para hinchas ni para medios de comunicación

Este miércoles se presentó oficialmente Complejo Cultural y Deportivo Estadio El Campín en lo que será una Alianza Público Privada sin recursos públicos, donde el privado lo administrará y explotará por 30 años y luego lo revertirá al Distrito. No solo será el estadio, sino sus alrededores con parqueaderos, auditorio, entre otras unidades deportivas y de entretenimiento.

Inicialmente El Campín ampliará su aforo a 45.000 personas. El estadio se irá demoliendo por partes y reconstruyendo. Primero se hará con oriental, luego con norte y sur y por último occidental. Hay que aclarar que mientras se esté interviniendo cada tribuna las demás no se verán afectadas y lo podrán seguir utilizando en los partidos Millonarios y Santa Fe.

La grama de El Campín será totalmente nueva y se correrá 8 metros a oriental. La razón es que en occidental se va a dejar un espacio para que los buses puedan dejar a los jugadores, actualmente se ve perjudicado el tráfico en la carrera 30. Cada sector tendrá una grada baja, unos palcos y una grada alta.

Mientras se va interviniendo cada sector se irá ubicando la cubierta de El Campín. Esta va a ser muy similar a la del Reale Arena, estadio de la Real Sociedad. La cubierta permite que se potencie el ruido de la afición y el local saque ventaja de cierta manera, además mitiga el ruido de afuera. Una vez lista la cubierta se instalará el techo retráctil.

Existirá un camerino exclusivo para Millonarios, otro para Santa Fe y otros para los visitantes y fútbol femenino. La fachada contará con luces que se pueden cambiar de color dependiendo del equipo que vaya a jugar ese día.

La gran pregunta es: ¿para cuándo estará listo? La Alianza Público-Privada, Complejo Deportivo El Campín, se compromete a que en 48 meses esté listo el estadio una vez se adjudique y se inicie el proyecto. Probablemente será en enero de 2023 por lo que estaría listo en 2027.

Sin embargo, el proyecto no es un hecho. La Alcaldía de Bogotá deberá hacer una licitación pública, con lo que otra empresa podría hacerse cargo, esta es la razón por la que las obras iniciarían en 2023.