Mackalister Silva: "No es que uno como jugador quiera hacer el juego lento"

"Fue un partido muy interrumpido donde no pudimos tener el ritmo de juego que acostumbramos en cuanto a posesión, dinámica. Nosotros hemos intentado tener un tiempo de juego más o menos sobre los 50-54 minutos y estamos seguros que con América no fue así porque se cortó el juego y no tuvimos la presición de otros momentos", le dijo Mackalister Silva a El Alargue.

El próximo partido de Millonarios es el Clásico Capitalino: "Sabemos que Santa Fe viene en alza, vimos el partido de ellos con Patriotas. Un equipo que se paró bien, que supo manejar el resultado, pero nosotros independientemente de lo que esté haciendo Santa Fe tenemos que corregir eso que no se hizo ante América", agregó el capitán albiazul.

Sobre las virtudes de Millonarios explicó Silva: "somos un equipo corto, un equipo intenso. La verdad ya hemos logrado tener un proceso y creo que por momentos se está notando que hemos entendido mucho mejor la idea. Evidentemente teniendo en cuenta que siempre hay cosas por mejorar".

Acerca de la intensidad y dinámica aseguró Mackalister: "nosotros como Millonarios tratamos de parar el juego lo menos posible, pero sin duda alguna no es que uno como jugador quiera hacer el fútbol lento. Al contrario, entre el fútbol sea más rápido hay más espacios. Ahí vienen temas de la velociad y la precisión que si tu tienes velocidad y dinámica vas a coger mal parado al otro equipo o siempre vas a tener o ser una opción de pase".

Lo que viene para Millonarios será definitivo y el bogotano es optimista: "tenemos que tener los pies sobre la tierra, más en una liga como la nuestra que es tan pareja. Es importantísimo no confiarnos y tener presente que estamos jugando 2 tablas que es algo inevitable que nosotros como Millonarios queremos volver a un torneo internacional y por qué no por medio de la estrella".