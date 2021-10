Reclutamiento forzado: ¿una práctica que no se detiene?

En el marco del conflicto armado las prácticas de financiación, de operatividad y de crecimiento en el número de miembros estuvieron atravesadas por la ilegalidad. Una de ellas, quizá de las más crueles fue el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las organizaciones criminales.

Para la consejería de los derechos humanos, entre 1958 y 2016 se registraron cerca de 16 mil casos, mientras que para la JEP en el caso 007 sobre la materia, ha logrado documentar 18 mil casos, siendo cerca el 68 por ciento menores de 15 años, violando así por parte de los actores criminales las líneas establecidas por el derecho internacional en los Convenios de Ginebra que establecía los 15 años como edad mínima para el uso de menores en el marco de un conflicto.

En medio de este panorama, el informe "Infancia reclutada" logra establecer que el reclutamiento fue una práctica sistemática e intencionada por parte de la guerrilla de las Farc; establece métodos como la amenaza, el ofrecimiento de dinero, la cuota familiar o la generacional dentro de las estrategias puestas en marcha para reclutar menores de edad, incluso menores de 15 años, violando así los propios lineamientos de la guerrilla que establecía, igual al derecho internacional solo reclutar mayores de 15 años.

A pesar de que esta práctica se repite una y otra vez, las cifras parecen no haber desaparecido después del fin del conflicto con las Farc, según la Defensoría de Pueblo en el país hay unos 188 municipios con riesgo de reclutamiento de menores, incluso de las 200 alertas tempranas que ha emitido la entidad desde el 2017, 156 corresponden a casos de reclutamiento de menores, la más reciente emitida hace unas semanas en el departamento de Amazonas. De otro lado, están las cifras del ICBF y la consejería para los Derechos Humanos, se estima que entre 2016 y 2020 se registraron 460 menores bajo protección del ICBF que denunciaban haber sido reclutados. Mientras que se estima que 1.426 menores han sido víctimas de este drama en los últimos cinco años y un recrudecimiento con la llegada de la pandemia, pues entre los primeros semestres del 2019 y el 2020 hubo un aumento el 113 por ciento en casos de reclutamiento, un fenómeno sistemático y con intencionalidad.

Lo que dicen los panelistas

Alejandro Eder, exdirector de la oficina de Reintegración, ex negociador en La Habana, excandidato a la alcaldía de Cali y director del informe "Infancia reclutada", explicó que el informe representa solo una parte de la verdad del conflicto armado con las Farc, "es la verdad sobre las Farc", aunque comentó que esta práctica la han ejercido todos los grupos armados ilegales. Además, comentó que se busca llevar una realidad del conflicto para hacer una contribución tanto a Comisión de la Verdad como a JEP con el fin de buscar la reparación de las víctimas con verdad histórica y verdad jurídica.

Explicó que esta era una práctica que en las Farc nace de la VII conferencia de la guerrilla con el fin de doblar sus capacidades, además, señaló que el objetivo de tener menores en sus filas era para ser utilizados en logística, trincheras, combates y siembra de minas. De otro lado, apuntó que lo más preocupante son los altos índices de impunidad, pues dice que, de los 18 mil casos, en los últimos 40 años solo hay 10 condenas.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y ex viceministro de Defensa, una estrategia de prevención es que el Estado llegue como un todo a las zonas donde hay riesgo de reclutamiento, "que llegue una carretera en las zonas apartadas disuade la presencia de ilegales". Agregó que el Estado no es solo la fuerza pública y que por lo tanto se debe limitar la llegada de actores ilegales.

Iván González, abogado, exmagistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz y ex encargado del caso 007 sobre reclutamiento forzado, comentó que es preferible hablar de reclutamiento ilícito a reclutamiento forzado. "No es algo solamente semántico. El hecho de inscribirla como algo lícito, quita validez a cualquier justificación de que Farc o grupos armados no han ejercido presión para vinculación de los menores a sus filas...cualquier vinculación de un menor de 15 años es inadmisible dentro de cualquier grupo armado y por consiguiente de que cualquier menor de edad se vincule a las actividades del grupo."

Agregó que la JEP frente al fenómeno debe reconstruir la realidad del reclutamiento en los territorios, identificar las víctimas directas e indirectas, analizar las prácticas, los responsables y mirar quiénes desarrollaban las actividades. Por último, dijo que la JEP debe asumir sanciones dentro de las reglas que contempla el acuerdo de paz.

Hilda Molano, directora de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), planteó que la realidad de las secuelas del paso por el conflicto armado es compleja de enfrentar, por lo tanto, dice que enrutar procesos y proyectos de vida es no es fácil ante la estigmatización de la que son objeto o de las dificultades en el relacionamiento familiar. En cuanto a las rutas para enfrentar el reclutamiento dijo que el asunto está en el territorio, y que si no se logra que estas herramientas salgan de Bogotá y "lleguen a las zonas y recursos para atención de niños, niñas y adolescentes, no lo vamos a lograr".

Lina, víctima de reclutamiento por parte de la guerrilla, cuando fue reclutada a los 12 años, contó que este proceso inició cuando vivía en el Casanare y que llegó inducida por miembros de la guerrilla después de haber perdido sus padres. Destaca que estas personas llegaban con el argumento de ofrecerle una mejor vida sin tener que trabajar mucho y obteniendo dinero. También señaló que al ingresar fue objeto de múltiples actividades como defensa, cargar material o responder en caso de algún ataque, "nos forman para ser un respaldo para ellos, nos exponemos más nosotros".

Por último, rechazó las mentiras y el desconocimiento de algunos jefes de la extinta guerrilla cuando niegan las prácticas de reclutamiento forzado de menores.