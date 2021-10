"Después que salió Armero y salí yo no se han consolidado los laterales"

"La mejor defensa es el ataque, ahí le digo todo. Ya para ver quién debe jugar es decisión del entrenador, pero a mí me gustan mucho los laterales ofensivos", le dijo Camilo Zúñiga a El Vbar. El exdefensor habló sobre la importancia de los laterales en el fútbol.

"Todas las posiciones son importantes, pero la de lateral es una posición donde vos desahogás el equipo, donde por ahí el equipo tiene esa descarga fundamental, tiene esa sorpresa. Cuando me tocó jugar ahí lo disfruté demasiado", añadió el antioqueño que fue mundialista en Brasil 2014.

A la Tricolor le ha costado mucho consolidar laterales. "Usted formar una familia es complejo, difícil, porque muchas veces no estás en buen nivel, el otro se lesiona, como en este caso Yairo (Moreno) que venía jugando bien. Después que salió Armero y salí yo no han tenido consolidación, hemos tenido esa dificultad. Con Arias tuvimos continuidad, con el mismo Fabra, pero ahora no lo llevan, no hemos corrido con esa suerte".

La opinión de Zúñiga no quedó ahí: "nos estamos complicando mucho con el tema de lateral. Yo creo que uno debe disfrutar cada posición y la posición de lateral se disfruta. Tiene que ir, darle la posibilidad de colocar un pasegol, un centro, debe tener ese respaldo atrás, que se meta un volante de marca. El central, en el caso mío Amaranto (Perea), me decía: 'váyase tranquilo que la espalda es mía'".

El ex Napoli tiene la idea clara: "hay que disfrutar como jugando en el barrio, en la calle, ahí está la clave. Desde ahí uno puede armar un equipo, desde ahí uno se convierte en un '10', desde ahí filtra balones, desde ahí pone pasegoles".

Acerca de los próximos partidos dijo Camilo Zúñiga: "a Colombia no le podés pedir empates. Nosotros de un tiemp pa' acá hemos generado respeto a nivel mundial. Todas las selecciones nos respetan, entonces no. Tenemos los jugadores para hacer la diferencia. La única es sumar, no de a un punto, de a tres".