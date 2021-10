Zúñiga: "No era la manera, se equivocó, pero ayudémoslo a James"

"¿Cómo llegué yo al Mundial? ¿Cuántos partidos jugué? Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es jugar en la selección y otra en clubes. A muchos le va bien en clubes y en la selección no. A muchos bien en la selección y en clubes no. A muchos nos va bien en los dos. Yo llegué a un Mundial sin jugar un partido todo un año prácticamente", le dijo Camilo Zúñiga a El Vbar.

El antioqueño habló sobre su excompañero James Rodríguez: "en este momento a James lo necesitan todos y es un referente. Ah ¿qué no era la manera? no era la manera, está bien, pero es un referente, todos lo sabemos. Que la manera no era, no era, okey. Se equivocó, nos equivocamos todos. Él nos necesita, ahora nos necesita, cuando esté bien hay que llamarlo, y fuera de eso nos da una mano grandísima, porque le sube el autoestima a los pelao's que están llegando ahí, a mí me consta".

Zúñiga agregó: "está el 'Tigre', Cuadrado, David, pero si vos tenés otro referente que tiene historia, experiencia vividas, con mentalidad ganadora, así sea en el banco, necesitamos esos referentes, es que los partidos se ganan desde el camerino. Que esté bien físicamente, uno respeta a los entrenadores, pero todos sabemos, no digamos tanta cosa, tanta cuestión, ustedes saben que es el parcero, el amigo, el ídolo de todos nosotros. Lo necesitamos".

"Es un pelao' que ahorita necesita el apoyo de nosotros, entonces respáldemelo, ayudémoslo ¿Qué está jugando por allá lejos? Sí, está jugando por allá lejos, pero la calidad quién dijo que la deja uno. Somos personas, no somos máquinas. Nos ha dado mucho, goleador de un Mundial. Ayudemos a gente que nos ha ayudado", agregó Zúñiga.

Por últmo el mundialista habló de su actualidad, con sus negocios personales y su familia. "Organicé toda mi vida, tema económico, bien rodeado y bueno gloria a Dios hoy se ven los frutos. Eso sí, organizado y bien rodeado uno sale adelante. Entregado a los proyectos. Y lo más importante manejo mi tiempo y disfrutando a mi familia".