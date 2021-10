"El colombiano debe salir de la comodidad del torneo local para crecer"

"La verdad nunca me fui. Primero porque siempre he seguido la liga colombiana, me une una gran cantidad de cosas con el talento del futbolista colombiano, con la filosofía, la idiosincrasia, su forma de jugar. Y por supuesto en lo personal nunca me fui porque vivo en Cali, mi esposa y mis hijos son caleños entonces tengo raíces personales y profesionales", le dijo Rafael Dudamel a El Alargue.

Acerca de la cantera del Deportivo Cali dijo el técnico: "hay una generación de futbolistas jóvenes que es muy prometedora. He podido darles espacio en mis primeros partidos, verios de ellos y he han tenido una buena respuesta".

Teófilo Gutiérrez fue una de las contrataciones más importantes y vive un buen momento. "Es un gran jugador, es un excelente profesional, es un gran líder. Habla poco, pero con su manera de trabajar y comportarse genera y contagia muchísimo. Es un jugador diferente y mientras lo tengamos acá hay que aprovecharlo al máximo", agregó Dudamel.

Los objetivos inmediatos los tiene claros el venezolano: "primero quiero clasificar a los ocho y después empezar a hablar de un estilo. No es fácil tomar sobre la marcha un equipo con la imperiosa necesidasd de ganar para vender jugadores, para clasificar a competencias internacionales, para mejorar la parte institucional en la económico. Lo que más vamos fortaleciendo son las intensidades y la concentración".

Sobre el nivel de la liga colombiana y los jugadores opinó: "El futbolista colombiano es muy versátil, pero en estos niveles de juego se alcanza el crecimiento es compitiendo internacionalmente, que el jugador colombiano pueda salir de la comodidad del torneo local, el que ya conoce, el que maneja a comodidad, a vivir, a experimentar, incluso a sufrir la competencia internacional para que se dé cuenta cuánto más puede seguir mejorando".

Dudamel contó que Harold Preciado ya está al 100% y habló sobre la semifinal de la Copa Colombia: "Buscaremos ser muy competitivos, buscaremos dar cara a una semifinal que ciertamente en la liga, Nacional va marcando una diferencia de puntos importantes porque tiene individualidades muy valiosas. Nosotros trabajaremos para avanzar a la final".

Por supuesto un tema donde es especialista el DT es en los arqueros: "si hablamos de lo que son los colombianos con los extranjeros hay un nivel parejo. Nosotros en el Deportivo Cali contamos con uno de muy buen nivel. Desde que hemos estado aquí ha tenido un rendimiento a nivel de su condición de importado. Estamos muy contentos con Guillermo (De Amores), es prenda de garantía".

También añadió Dudamel: "a nivel de arqueros colombianos hay que prestar atención, porque si es cierto Ospina está en un gran nivel, luego está Camilo (Vargas), luego está Montero, luego está Quintana que van madurando. Sería fantástico para el fútbol colombiano que Montero y Quintana vayan al exterior".