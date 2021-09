¿Qué tan necesarios serán los partidos políticos para la campaña del 2022?

En Hora20 un debate para analizar la polémica que ahora envuelve al alcalde de Cali Jorge Iván Ospina por contratar algunos miembros de la denominada "primera línea" en labores de la alcaldía de la ciudad. También daremos una mirada a los dardos que lanzó Sergio Fajardo en contra de Alejandro Gaviria por su supuesta cercanía con el partido Liberal. Por último, una mirada a la entrevista al expresidente Santos con el servicio informativo de Caracol Radio y la dura respuesta del presidente Iván Duque a las afirmaciones de Santos sobre la paz.

Este miércoles Sergio Fajardo, uno de los precandidatos de la Coalición de la Esperanza fijó un trino en el que decía que Alejandro Gaviria tenía orígenes y maneras distintas a las que él tiene en la política. Planteando que están recorriendo caminos distintos y que Gaviria hoy cuenta con el apoyo de César Gaviria y el Partido Liberal, contrario a él que no viene de ningún partido político tradicional. Además, dijo que, si se quiere cambiar, jamás será un error rechazar una alianza con el partido liberal de César Gaviria. Tras estas declaraciones, el precandidato y exrector respondió esta tarde al trino diciendo que "están en lo mismo" que consiste en dar un cambio de verdad desde el centro político, lo invitó a tener "un centro incluyente" y a trabajar para que la consulta en marzo les permita unirse. Al tiempo que en repetidas ocasiones ha expresado que no tiene vínculos con el partido Liberal ni con César Gaviria. Por otro lado, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, dos precandidatos de la Coalición de la Esperanza han expresado estar de acuerdo con Fajardo en que el liberalismo poco espacio tiene dentro de la coalición de centro.

Esta no es la primera vez que hay diferencia entre dos de las figuras relevantes del centro político, hace unas semanas, Alejandro Gaviria dijo en una entrevista con El Colombiano que Fajardo no le había dado contenido programático al centro, generando la reacción del exgobernador al decir que el centro no se construye atacándolo.

Lo que dicen los panelistas.

Para Alfonso Prada, exsecretario general de la presidencia y abogado, las posibles divisiones son una repetición de la repetidera y recuerda que en 2010 con Antanas Mockus pasó algo similar cuando plantea que en ese momento algunos miembros de la ola verde rechazaron alianzas que venían desde partidos políticos tradicionales. "El tema de ausencia de conceptos claros en los partidos, de mayor protagonismo individual, creo que los vetos son delicados", por lo que le recomendó al centro que si acepta los vetos se condena a no ser opción en las presidenciales.

De cara a la situación en Cali y la indagación de la Procuraduría al alcalde Ospina, fue optimista y comentó que se puede enviar un mensaje social de incorporación de los jóvenes a nivel pedagógico. Aunque explicó que las fallas en que pudo haber incurrido el alcalde estarían relacionadas con no tener la documentación apropiada, incompatibilidades o antecedentes que inhabiliten por parte de los jóvenes que fueron contratados.

Rodrigo Pombo, abogado y columnista, señaló que se ha comprado la idea de que los partidos son malos y que es peor si son tradicionales, por lo que asegura que la discusión de Fajardo sobre el partido Liberal es un episodio más de la novela trágica que se ha montado sobre estas instituciones. Agregó que no es conveniente que en la centroizquierda empiecen a vetar y hace un llamado para que no se le "haga el feo a los partidos".

En cuanto a los choques entre figuras políticas por la paz, advirtió que esta es una discusión bizantina y sin sentido, "en la que jugarse por quién está de primero en la paz, cuando el país sigue en guerra contra la criminalidad, es una discusión bizantina".

Para Alejandro Eder, especialista en resolución de conflictos y seguridad internacional y excandidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Gaviria entra a la competencia para tratar de liderar en el centro, "en el que el líder natural es Fajardo y es el candidato para vencer en el centro", a lo que comentó que Fajardo acepta los partidos, pero no comparte la forma como se hace política desde el partido Liberal. "Sí hay que fortalecer los partidos. Soy fajardista y soy de centro puro. Creo en la economía de libre mercado, en capitalismo, democracia, pero sobre todo en que la política se hace limpia".

En cuanto a las discusiones del expresidente Santos y el presidente Duque sobre la paz, dijo que no es momento de estar mirando hacia atrás, pues cree que las cosas van bien, aunque falta parte de la implementación. Cree que es clave que se avance en apoyar la JEP y en la reforma rural integral.

Catalina Ortiz, representante a la Cámara por la Alianza Verde, comentó que es necesario que para tener una consulta de centro se generen una especie de "rayitas", pero que el trabajo de los partidos políticos es importante, tanto que las reglas sobre estas corporaciones deben ser claras, pero "sin el clientelismo de César Gaviria que no nos gusta". También resaltó que la caricatura de que a Fajardo no le gustan los partidos no es cierta.

En cuanto a la situación en Cali, dijo que una cosa pueden ser 40 puestos en específico, pero que le preocupa que este asunto pueda ser transaccional por parte del alcalde Ospina hacia algunos jóvenes.