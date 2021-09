Daniel Muñoz: "Ver a 'Memín' en el verde es un deleite"

"Es algo que lo llena a uno saber que tenemos un buen presente tanto en el club como en la selección y eso lo anima a uno a seguir trabajando", le dijo Daniel Muñoz a El Alargue. El antioqueño cada día se afianza más con la Selección Colombia y es de la confianza de Reinaldo Rueda.

Acerca de la última jornada de Eliminatoria dijo el defensa: "fueron unos partidos difíciles. Esos dos partidos tanto en La Paz como en Paraguay quizás tuvimos la oportunidad de haberlos ganado, quizás se va uno con ese sabor amargo, pero sabiendo que tampoco se perdió y se consiguieron 2 puntos valiosos que al final con el resultado en Barranquilla le da más sentido".

Muñoz jugó de titular ante Bolivia y entró unos minutos contra Chile. "No hubo mucho tiempo, los jugadores que estamos en Europa llegamos casi a ras. No hubo mucho tiempo para planear, prácticamente llegamos fue a jugar. Lo primero era regularme. Las indicaciones eran claras, defendernos muy bien, intentar cancelar su delantero, a Martins que era su pieza clave, tanto en el juego aéreo como con los pies y pudimos contrarrestarlo", agregó el lateral.

Sobre los próximos partidos opinó Muñoz: "son tres partidos claves, tres partidos en los que vamos a intentar sumar. Dos partidos son de local, la casa se tiene que hacer respetar sea con los rivales que sea". Además, de su presente agregó: "acá en el club todas las cosas andan muy bien, cada día me afianzo más, cada día me cojo más confianza, me siento mucho mejor. La verdad que ahorita en el club, en lo personal y en lo grupal pasamos por un buen momento".

Se habló de un posible interés de la Fiorentina, pero el colombiano dijo: "al club nunca llegó nada concreto, la verdad eran más que todo especulaciones, esperemos que algún día ese interés sea algo real. Yo encantando de ir a la Liga Italiana".

Daniel Muñoz es reconocido hincha de Atlético Nacional. "Del verde siempre mantengo atento, todas las noticias. Hablo con los compañeros, gente de fútbol que también es hincha de Nacional. Ahorita por el nivel que pasan todos sus jugadores, creo que la idea de juego del profe Alejo (Restrepo) le está dando otra cara al verde. Esperamos que nos saquen campeones este año tanto en la Copa como en la Liga".

El lateral habló de uno de los referentes de Nacional: "ver a 'Memín' (Dorlan Pabón) ahí en el verde eso como hincha es un deleite, sabemos la clase de jugador que es, el plus que le da a Nacional y más que es un hijo de la casa".

Por último, Muñoz explicó donde se siente mejor: "me tienen jugando en mi posición natural que es la de lateral. Es la posición que mejor conozco, la que mejor me desempeño, en la que ya estoy adaptado. Sin embargo, pues todos conocen las cualidades que tengo para jugar de central, de interior, no es algo ajeno para mí".