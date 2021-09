Carlos Sánchez: "Me siento orgulloso de haber elegido a Santa Fe"

Carlos Sánchez dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de Independiente Santa Fe. En entrevista con el canal de Youtube del cuadro 'Cardenal', 'La Roca' aseguró "sentirse orgulloso" de haber elegido a la institución capitalina y añadió que siempre soñó con estar en el fúrbol colombiano.

"Es algo muy importante, primero que todo quiero agradecer a Santa Fe por esta oportunidad, es algo que siempre soñé, jugar en mi país. Me fui muy joven y, bueno, agradecido con Santa Fe por abrirme las puertas y poder disfrutar del fútbol colombiano que era uno de mis objetivos antes de terminar mi carrera", comentó.

El volante chocoano reconoció que hubo muchas ofertas antes de llegar a la capital del país; sin embargo, explicó los motivos por los que decidió sumarse al cuadro 'Cardenal': "Habían muchos equipos, pero no voy a decir nombres por respeto, fue Santa Fe el que me abrió las puertas de una manera distinta a los otros, que me dio la posibilidad de poder crecer y desde el primer momento hubo un feeling y eso me animó a venir al club. Me siento orgulloso de haberlo elegido".

"Desde mi humilde experiencia vengo con toda la intención de aportar. En mí van a encontrar a un jugador que siempre se ha caracterizado por darlo todo", mencionó sobre el aporte en su nuevo equipo.

El volante se mostró contento por reencontrarse con algunos compañeros en Santa Fe y comentó que se encontró con un gran grupo de trabajo al interior del plantel.