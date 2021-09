Marcus Vinicius: "Me gusta tener la pelota, encarar y el uno contra uno"

"Llevo muy poco en el país, pero siento que se está trabajando bien en los entrenamientos a pesar de los resultados del equipo. Vamos por el camino correcto y estoy siguiendo los lineamientos del entrenador", le contó Marcus Vinicius a El Alargue.

El delantero viene de jugar en Baréin. "El cuerpo técnico y los compañeros me recibieron muy bien. Hasta ahora no he tenido ningún problema y todos han estado pendientes de mi adaptación. La propuesta llegó por medio de mi representante y me puse muy contento de recibirla. Por ahora el contrato es por 2 años", agregó Vinicius.

Acerca de sus capacidades dijo el brasileño: "Soy un delantero que me gusta jugar por fuera, por la banda izquierda. Me gusta tener la pelota, encarar y el uno contra uno".

Vinicius tiene 20 años y habló de su experiencia: "llegué muy joven a Baréin, a los 20 años y estoy nacionalizado. Jugué un campeonato en China representando a Baréin. Fue una muy buena experiencia y pasé un buen momento".