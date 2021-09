Amaranto: "Sacar un técnico a dos meses de estar trabajando es un error"

Son nueve los técnicos en la Liga Colombiana que han dejado el torneo a medio camino, lo que deja a la luz una clara prioridad de los clubes por tener resultados más allá de establecer un proyecto a largo plazo.

Amaranto Perea salió del Junior de Barranquilla luego de dirigir durante 67 compromisos oficiales. Si bien no fue cuestión de meses su paso por el 'Tiburón', el técnico colombiano no es ajeno a considerar que en el FPC los equipos exigen cambios inmediatos, haciendo referencia a la constante salida de estrategas que se ve en el fútbol local.

"Sacar un entrenador a los dos meses de estar trabajando no es positivo, es un error. Nadie quiere esperar, cuando se busca un cambio se genera caos. La pregunta es ¿cuánto estamos dispuestos a esperar por el cambio que anhelamos?", comentó en charla con El Alargue de Caracol Radio.

A su vez, el técnico destacó el buen cambio que se le está viendo al Junior con Arturoo Reyes al frente, aunque consideró que aún es poco tiempo para ver resultados.

"Es complicado para un entrenador entrar y cambiar las cosas inmediatamente, pero sí he visto que Junior está atacando con mayor ímpetu y eso me alegra mucho", dijo.

"Soy mucho mejor entrenador ahora luego de dirigir al Junior de Barranquilla, tengo muy claro mi camino y lo que quiero. La experiencia personal de dirigir al Junior ha sido tremendamente positiva", añadió.

Perea no descartó dirigir pronto a otro club en la Liga Colombiana: "Sí he recibido llamados de otros equipos, no entraré en detalles, pero sí he recibido llamados".