Reflexiones del doctor Víctor Hugo Pinzón

El médico cirujano Víctor Hugo Pinzón fue durante 21 años docente de la Universidad del Valle, jefe de consulta externa y urgencias del Hospital Universitario del Valle y presidente de la Sociedad de Pediatría y del Colegio Médico. Además, lideró un proyecto para dignificar el campesinado en Colombia a través de la cooperativización del campo colombiano.

En entrevista con Gustavo Gómez, el pasado 11 de diciembre del 2020, contó cómo era su vida trabajando "No he pensado en descansar porque no tiene sentido, nunca he pensado en jubilarme. No lo haría porque me haría mucha falta, por eso sigo. Me distraigo, no tengo presiones, estoy en lo mío" contó Pinzon.

Frente a la actividad física a sus 97 años, admitió que una de sus grandes pasiones era jugar golf, deporte que aprendió a jugar a los 75 años y dejó una reflexión sobre la importancia de disfrutar aprender cosas nuevas durante la edad adulta "Pensar en que uno ya se va a morir y que no es importante aprender cosas nuevas es el error más grave que se comete. Yo he disfrutado el golf después de los 75 años y me pongo a pensar si hubiera dicho eso, me hubiera perdido de todo lo que he disfrutado. Incluso tengo trofeos. Mantener la actividad física es salud" aseguró.

El doctor Pinzon también habló sobre sus actividades sociales y como disfrutaba el tiempo con sus allegados "Me gusta el vino con mucha moderación, me gusta con amigos, en restaurantes, en cena, una copa de vino, nunca en exceso como en ninguna otra cosa" dijo.

Finalmente, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló de reflexiones sobre el país, asegurando querer ayudar a los ancianos y los campesinos "No podemos pensar en que con el país nos lo van a resolver, algo que contribuyamos nosotros, pero no quedarnos sin hacer nada y esperando que todos nos lo den" finalizó Pinzon.